Trio Noanca spielt beim Kulturverein

Das musikalische Trio Noanca tritt am Samstag, 9. März, um 20 Uhr beim Kulturverein Manufaktur in Baienfurt auf. Laut Pressemitteilung des Veranstalters spielt das Trio die Musikrichtungen Tango, Klezmer, Musette und unternimmt auch Ausflüge in die Klassik- und Schlagerwelt. Das Trio besteht aus Anreas Piesch (Kontrabass), Norbert Lauer (Geige) und Carmen Hörberger (Akkordeon). Der Eintritt kostet 16 Euro.