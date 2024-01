Täter geht Polizei ins Netz

Beamte des Polizeireviers Weingarten haben am Montag kurz nach 19.30 Uhr einen 21-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, die Scheibe eines Fahrzeugs in der Baindter Straße eingeschlagen zu haben. Zeugen hatten die Tat laut Polizeibericht beobachtet und die Polizei verständigt, die den 21-Jährigen in unmittelbarer Nähe antreffen konnte. Bei den weiteren Maßnahmen fanden die Polizisten bei dem Tatverdächtigen eine kleine Menge Marihuana. Weil an der Jacke des 21-Jährigen noch die Magnetsicherung zum Zwecke der Diebstahlssicherung angebracht war, nahmen die Beamten diese genauer unter die Lupe und stellten fest, dass die Jacke zuvor in einem Geschäft gestohlen worden war. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierungen nahm die Polizeistreife den 21-Jährigen schließlich in Gewahrsam. Er musste die Nacht in der Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Der Mann muss nun mit Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, Diebstahls und Besitzes von Betäubungsmittel rechnen. Zudem kommt auf ihn die Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung bei der Polizei zu.