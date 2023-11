Streitigkeit entpuppt sich als Unfall

Zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen zwei 22 und 33 Jahre alten Männern wurde die Polizei am Dienstag kurz vor 5 Uhr in die Waldseer Straße gerufen. Vor Ort trafen die Beamten laut Polizeibericht am dortigen Kreisverkehr nicht nur die beiden Streithähne, sondern auch ein erheblich beschädigtes Auto inmitten des Kreisels vor. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der mit knapp zwei Promille alkoholisierte 22-Jährige den Wagen gelenkt und den Unfall verursacht hat. Er musste die Polizisten zur Entnahme zweier Blutproben in ein Krankenhaus begleiten und hat nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Um den nicht mehr fahrbereiten Opel kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.