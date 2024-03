Straßen in Baienfurt werden gereinigt

Die örtlichen Gemeindestraßen in Baienfurt werden am Montag, 18. März östlich der Ortsdurchfahrt, am Dienstag, 19. März westlich der Ortsdurchfahrt und am Mittwoch, 20. März nach Bedarf gereinigt.

Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass die Einwohner die Gehwege im Vorfeld abkehren sollen, damit das Reinigungsfahrzeug den Schmutz aus der Straßenrinne aufnehmen kann. Der Kehricht darf hingegen nicht in den Hausmüll geleert werden.

Damit die Reinigung reibungslos abläuft, werden die Autobesitzer gebeten, ihre Fahrzeuge an den Reinigungstagen nicht in den betroffenen Gebieten abzustellen, da sonst eine Reinigung nicht möglich ist.