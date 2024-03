(kas) - In Sachen Energiewende geht die Gemeinde Baienfurt mit gutem Beispiel voran. Nach und nach sollen die Dächer gemeindeeigener Gebäude mit Photovoltaikanlagen bestückt werden. Schon in diesem Jahr werden das die Dächer der Grundschule und des Rathauses sein. Dafür investiert die Gemeinde insgesamt rund 432.000 Euro. Beide Aufträge gingen an die Weingartener Firma Enerquinn, die die wirtschaftlichsten Angebote abgegeben hatte.

Schon in der September-Sitzung des vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss gefasst, beide Projekte mit Photovoltaikanlagen auszustatten und dazu je einen Batteriespeicher installieren zu lassen. Jetzt wurden die Arbeiten öffentlich ausgeschrieben. Für beide Projekte gingen jeweils sieben Angebote ein. Die Angebotspreise differierten stark.

Im Falle der Photovoltaikanlage auf den Dächern der Grundschule (hauswirtschaftlicher Teil, neues Schulgebäude, Rektoratsgebäude) bezifferte sich das teuerste Angebot auf 573.282 Euro, während die Firma Enerqinn Weingarten 324.901 Euro berechnete. Der Unterschied beträgt rund 176 Prozent.

Das Angebot der Firma Enerqinn Weingarten für die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses beläuft sich auf 107.792 Euro. Hier verlangte der teuerste der sieben Anbieter 178.461 Euro (ein Plus von rund 163 Prozent).

Weitere Gemeinde-Gebäude mit Solaranlagen geplant

Ganz ohne Aussprache beschloss der Gemeinderat beide Vergaben, und zwar einstimmig. Ein großer Teil des Stromverbrauchs der Grundschule wie auch des Rathauses kann dann durch Photovoltaik erzeugt werden. Wie die Leiterin des Bauamts, Anja Lenkeit, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilte, sollen weitere gemeindeeigene Gebäude mit Solaranlagen versehen werden. Die Gemeinde will damit auch Privatleute ermuntern, auf den Dächern ihrer Gebäude solche Anlagen zu installieren.