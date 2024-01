Simon Pearce kommt ins Hoftheater

Simon Pearce kommt am Samstag, 3. Februar, ins Hoftheater in Baienfurt. Er hat die Altersmarke von 40 Jahren geknackt. Das heißt, so steht es in der Ankündigung, Pearce bleiben weniger als zehn Jahre in der werberelevanten Zielgruppe.

Und plötzlich stelle er sich Fragen: „Kann ich ein guter Vater sein, obwohl ich doch selbst noch gefühlt ein Kind bin? Muss ich mein Verhalten jetzt ändern, damit ich nicht wie ein unangenehm junggebliebener Vertretungslehrer wirke?“ Der bayerisch-nigerianische Komiker bringt lustige Anekdoten und gesellschaftliche Spitzen mit. Karten gibt es im Vorverkauf für 24 Euro, an der Abendkasse für 25 Euro. Ermäßigt kostet der Eintritt 21,50 Euro beziehungsweise 22,50 Euro. Tickets gibt es unter [email protected] oder unter www.hoftheater.org