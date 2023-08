Ringer Streber holt zwei Medaillen bei Titelkämpfen

Einmal Silber und einmal Bronze hat der Baienfurter Ringer Tobias Streber bei den diesjährigen Deutschen Veteranenmeisterschaften im sächsischen Gelenau gewonnen. Nachdem Streber 2022 noch ohne Medaillen die Heimreise antreten mussten, sollte es dieses Mal zu Edelmetall reichen.

Technisch anspruchsvolle Kämpfe

Rund 550 Kilometer reiste Tobias Streber mit seinem Betreuerteam ins Erzgebirge, um sich mit den besten Ringern aus ganz Deutschland in den Altersklasse B von 40 bis 45 Jahren im Griechisch–Römischen Stil, sowie im Freistil zu messen. Schon am ersten Kampftag konnte sich Tobias Streber in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm einen sehr guten dritten Platz im Freistil sichern. Dabei musste er sich in technisch anspruchsvollen Kämpfen nur den Ringern aus dem rheinland–pfälzischen Bad Kreuznach knapp und dem bayrischen Mering geschlagen geben.

Der zweite Kampftag endete für Tobias Streber mit einer weiteren Medaille. In einem packenden Finale gegen Paschalis Stavridis aus Köln musste sich Streber, trotz anfänglicher Führung, am Ende nach Punkten geschlagen geben und sicherte sich so die Silbermedaille der deutschen Meisterschaft.