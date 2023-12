Ringer der KG II gewinnen bereits auf der Waage

Ziemlich einseitig ist für die Landesklassen-Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt II ihre Partie bei der TSG Nattheim II verlaufen. Mit 32:0 gewann die KG den Vergleich bereits beim Wiegen.

Auf eigener Matte war es den Gastgebern nicht gelungen, ihren Kader mit der Mindeststärke von sieben Ringern zu besetzen. Gerade fünf Mann hatten die Ostwürttemberger (Landkreis Heidenheim) aufgeboten, was eine formelle Höchstniederlage zur Folge hatte. Da die Gäste eine Kategorie (66 kg) ebenfalls nicht besetzen konnten, kamen von neun möglichen Einzelathleten acht in die Wertung, was zum Endstand von 32:0 führte.

Das Geschehen auf der Matte wurde auf Freundschaftsbasis durchgeführt, wobei die Achtruppe ein 24:5 erkämpfte. Danny Mayr und Viktor Oldal schulterten ihre Gegner Eren Üstün und Felix Kurz. Timofej Xenidis besiegte Marvin Joos technisch mit 16:0. Während Maxim Buchkamer nach einer Minute gegen Dustin Michalowski entscheidend unterlag, gab Tobias Streber wegen Letztwertung seines Gegners Tizian Frickinger zum 3:3 einen Punkt ab. Mangels Gegner kamen Ruwen Hund, Oskar Härdtner und Sandro Martin zu Siegen.

Beim letzten Saisonduell am Samstag (19.30 Uhr/Sporthalle Baienfurt) trifft die KG II auf den Tabellenführer TSV Meimsheim (34:0 Punkten). Mit 25:9 Punkten liegt Baienfurt nur einen Punkt vor dem drittplatzierten ASV Möckmühl (24:10). Im Kampf um Platz zwei wären also Punkte für die KG sehr wichtig.