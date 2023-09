Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt starten mit Demut und Euphorie

Für die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt beginnt am Samstag (19.30 Uhr, Sporthalle) das Abenteuer Bundesliga. Zur Auftaktbegegnung begrüßen die Oberschwaben den KSC Germania Hösbach. Die Verantwortlichen der KG gehen die erste Saison in der Bundesliga zwar mit Selbstvertrauen, aber auch mit einer gesunden Selbsteinschätzung an.

Es dauerte eine ganze Weile, bis die Verantwortlichen der Achtruppe den Sprung in das oberste Ligahaus verinnerlicht hatten (direkter Aufstieg nach nur einer Zweitligasaison). Doch bald sahen sich Vorstand Markus Bohmeier und Sportchef Michael Merk mit den neuen Tatsachen und Anforderungen konfrontiert. Der organisatorische Mehraufwand an Papierkram und Verhandlungen ließ die Euphorie zuerst etwas abflachen, doch hat sich die Vorfreude zwischenzeitlich ausgebreitet. „Jetzt geht’s los und wir sind dabei“, verkünden Bohmeier und Merk begeistert.

Reges Interesse der Fans

Auch bei den Fans scheint das Neuland Bundesliga in aller Munde. Seit einem halben Jahr vergehe kaum ein Tag, an dem nicht ein Kunde in seinem Geschäft interessiert nach der neuesten Entwicklung frage, so Markus Bohmeier. Auch Michael Merk wird bei allen möglichen Gelegenheiten angesprochen und kann das rege Interesse der Fans nur bestätigen, die sich vor allem auf die namhaften gegnerischen Mannschaften der Bundesliga Ost, mit sogar Weltmeistern im Team freuen.

Da muss Merk die Euphorie allerdings schon etwas bremsen, denn vereinzelt werde auch die Vorstellung an ihn herangetragen, dass es wohl so weitergehen werde wie seit Jahren gewohnt: die KG als Überflieger sozusagen. „Das ist in dieser Saison völlig überzogen. Wir werden vom ersten Kampftag an um unsere Position kämpfen müssen“, erklärt der Sportmanager. Auch das Trainerteam Dariusz Jelen und Micheil Tsikovani setzt als Ziel einzig den Klassenerhalt. Das bedeutet mindestens Platz sechs in der Endtabelle, denn von den acht Mannschaften der Ostgruppe steigen zwei Vereine ab. Die vier Erstplatzierten qualifizieren sich mit den vier Spitzenreitern der Westgruppe für die Play-off-Runde, wo im K.o.-Verfahren der deutsche Mannschaftsmeister ermittelt wird. „Damit werden wir aber ziemlich sicher nichts zu tun haben“, sieht es Michael Merk realistisch.

Ein Weltmeister von 2021 steht im Kader

Wie schwer es werden kann, das gesteckte Ziel zu halten, macht der Blick auf die Mannschaftslisten der Konkurrenz deutlich. Fast 30 Ringer umfasst zum Beispiel der Kader des ASV Schorndorf, der sich mit zehn Neuverpflichtungen verstärkt hat. Mit ebenfalls zehn Zugängen ging der SC Siegfried Kleinostheim in die Vollen, der sich zum 100-jährigen Vereinsbestehen sicher keine Blöße geben will.

Im Vergleich dazu ist der KG-Kader ziemlich auf Kante genäht. Schon ein Ausfall wird sich in der Weise auswirken, dass die Position zumindest nicht gleichwertig nachbesetzt werden kann. Die Bildung der Erstliga-Truppe sei auch eine finanzielle Herausforderung gewesen ‐ und da seien die Möglichkeiten der KG einfach begrenzt. „Wir wollten nicht alles umkrempeln und haben den bisherigen Zweitligakader weitgehend erhalten“, sagt Bohmeier. Gleichwohl sahen die Verantwortlichen die Notwendigkeit, das Mannschaftsgefüge zu verstärken. So wurde Jan Zirn (Schwergewicht) nach vier Jahren Abwesenheit wieder an die Ach geholt. Dazu ergänzt Mamuka Kordzaia die schwerste Kategorie. Für die Gewichtsklasse 57/61 Kilogramm stieß Luca Moosmann zur KG, während Daniel Cataraga die Kategorie 80/86 Kilogramm vervollständigt. Mit Viktor Giobanu (61/66 Kilogramm) ist den KGlern die Verpflichtung des Weltmeisters von 2021 gelungen. Vom eigenen Nachwuchs sollen Willi Lehn und Danny Mayr behutsam in den KG-I-Kader integriert werden. Schon mal ein Ausrufezeichen setzte Stammringer David Wolf mit dem diesjährigen Titel bei den U20-Europameisterschaften.

Auch die zweite Mannschaft und die Jugend ringt zu Hause

Unter den gegebenen Umständen geht der Sportliche Leiter Michael Merk davon aus, dass die Oberschwaben mit dem AVG Markneukirchen sowie dem RSV Rotation Greiz auf Augenhöhe mithalten können. Niederlagen hat der Aufsteiger eingeplant. Dier KG-Verantwortlichen wissen, dass auch ihre Leistungsräger in der Bundesliga teilweise an ihre Grenzen stoßen werden.

Über den Auftaktgegner KSC Hösbach konnte Merk in Erfahrung bringen, dass die Unterfranken aus dem Landkreis Aschaffenburg über eine sehr gute Truppe mit vielen heimischen Ringern verfügen. Ihre Schlagkraft unterstrichen die KSCler in der Play-off-Runde der vergangenen Saison, wo sie im Viertelfinale gegen den späteren deutschen Meister ASV Mainz nur knapp scheiterten (13:13, 12:14). Das lässt schon mal ahnen, dass es in der Auftaktpartie gleich zur Sache gehen wird.

Um 17.30 Uhr bestreitet am Samstag die KG II gegen den SV Ebersbach II bereits die fünfte Partie in der Landesklasse. Ab 15 Uhr ringen die Nachwuchsmannschaften der KG, des KSK Furtwangen und des SV Dürbheim eine Runde der ARGE Schwarzwald Bodensee.