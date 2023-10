Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt sind in Burghausen ohne Chance

Die Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt haben in der Bundesliga Ost beim SV Wacker Burghausen mit 9:20 verloren. Zum vorletzten Kampf der Vorrunde gastierte die KG beim Titelaspiranten Wacker Burghausen. Der mehrfache deutsche Meister war wie erwartet eine Klasse für sich und gewann das Duell gegen den Aufsteiger aus Oberschwaben deutlich.

Dennoch zeigte sich KG-Trainer Dariusz Jelen nach dem Kampf sichtlich zufrieden: „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Wir haben Charakter gezeigt und das Beste herausgeholt.“ Die ersten Punkte des Abends gingen in der Klasse bis 57 Kilogramm kampflos an die Gastgeber ‐ hier fehlte den Achringern ein Kämpfer. Im Anschluss hielt Jan Zirn (130 kg griechisch-römisch) lange mit und betrieb durch die 0:4-Punktniederlage gegen Ramsin Azizsir Schadensbegrenzung.

Moosmann gewinnt bei seinem Debüt schon vor dem Kampf

Gespannt blickten die KG-Verantwortlichen auf das Debüt von Luca Moosmann (61 kg griechisch-römisch). Die vollen vier Punkte gab es bereits vor Kampfbeginn für Moosmann, da der Burghausener Patrick Taran das Gewichtslimit überschritten hatte. Dennoch sorgte Moosmann auch auf der Matte für die Höchstwertung. Durch eine starke kämpferische Leistung mit einigen schönen Griffen beendete das Talent der Baienfurter den Kampf mit 18:0 technisch überlegen. Auch Mamuka Kordzaia (98 kg Freistil) zeigte gegen den bislang ungeschlagenen Akhmed Adamovich Magamaev eine starke Leistung, musste sich dem Burghausener aber mit 1:5 geschlagen geben.

Im letzten Kampf vor der Pause standen sich KG-Ringer Magomed Makaev (66 kg Freistil) und Magomed Kartojev gegenüber. Der Kampf entwickelte sich zu einem echten Punktespektakel. Durch eine Serie an Beinschrauben entschied Kartojev das Duell vorzeitig mit 21:6 für sich. Nach der Pause hatte Simon Weißhaar (86 kg griechisch-römisch) mit U23-Weltmeister Idris Ibaev einen Punktegaranten der Burghausener vor der Brust. Weißhaar konnte seinem Kontrahenten nicht viel entgegensetzen und verlor technisch überlegen.

Lob für Marcel Käppeler

Im Anschluss traf Valeriu Toderean (71 kg griechisch-römisch) auf den bislang ebenfalls ungeschlagenen Witalis Lazovski. Der Baienfurter kontrollierte den Kampf und brachte seine 2:0-Führung sicher ins Ziel. Auch Marcel Käppeler (80 kg Freistil) sorgte für weitere Punkte auf dem Mannschaftskonto der Achringer. Zum Start lag der KG-Ringer schnell mit 0:4 hinten, kämpfte sich allerdings stark zurück und besiegte seinen Gegner Rasul Altemirov mit 8:4. „Marcel ist konditionell extrem stark. Das hat ihm den Sieg gebracht“, lobte Trainer Dariusz Jelen.

In der Klasse bis 75 kg Freistil vertrat Adrian Wolny das KG-Talent David Wolf. Der amtierende U20-Europameister geht aktuell bei der U23-Weltmeisterschaft in Tirana an den Start. Gegen den seit fünf Jahren in der Bundesliga unbesiegten Ali-Pasha Umarpashaev hatte Wolny wenig Chancen und verlor vorzeitig technisch überlegen. Zum Abschluss des Abends zeigte KG-Ringer Daniel Cataraga (75 kg griechisch-römisch) gegen Michael Widmayer erneut seine Klasse und entschied den Kampf mit 5:2 für sich. Somit endete der Kampf zwischen dem SV Wacker Burghausen und der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt mit 20:9.

Am Samstag kommt der deutsche Vizemeister

Damit liegen die Oberschwaben als Aufsteiger aktuell auf Rang sechs in der Bundesliga Ost. KG-Trainer Dariusz Jelen war aufgrund der vier gewonnenen Einzelbegegnungen trotz der Gesamtniederlage zufrieden mit seiner Mannschaft und fand im Anschluss lobende Worte für die mitgereisten Fans: „Die Zuschauer fahren überallhin mit und pushen unsere Mannschaft nach vorne.“ Die Unterstützung der Zuschauer wird auch im nächsten Heimkampf benötigt, wenn es am Samstag (19.30 Uhr) in der Baienfurter Sporthalle gegen den letztjährigen Vizemeister ASV Schorndorf geht.