Ein Fahrradfahrer ist tot in einem Flussbett in Baienfurt gefunden worden. Ersten Erkenntnissen zufolge, ist er mit dem Rad verunglückt und in die Wolfegger Ach gestürzt, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Ein Passant hatte den Mann am Morgen gegen acht Uhr bei Niederbiegen auf Höhe der Landstraße, die zur B30-Auffahrt führt, entdeckt und die Polizei gerufen.

Empfohlene Artikel Traurige Gewissheit Vermisster Mann aus Wangen tot aufgefunden q Wangen

Fund und Vermisstenmeldung fast zeitgleich

Ebenfalls am Montagmorgen meldeten Angehörige einen 62-jährigen Mann als vermisst. Wie sich herausstellte, handelt es sich bei dem Toten um genau diesen Mann, so der Polizeisprecher. Er sei am Sonntagabend nach Angaben der Angehörigen auf dem Heimweg von einer Feier gewesen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei muss er dort aus noch unklarer Ursache vom Radweg abgekommen und in die Ach gestürzt sein, die an der Fundstelle von einem zwei Meter hohen Abhang gesäumt sei.

Gutachter schaut sich die Unfallstelle an

„Wir gehen von einem tödlichen Verkehrsunfall aus“, so der Polizeisprecher. Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen oder Fahrzeuge gebe es im Moment nicht. Ein Gutachter schaue sich aber die Unfallstelle an. Feuerwehr und DLRG waren am Montag im Einsatz, der Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Ob der Sturz oder Ertrinken Todesursache waren, war am Montag laut Polizei noch unklar.