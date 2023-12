Neubau des Sportheims Achperle kostet sieben Millionen Euro

- Der Neubau des Sportheims Achperle rückt in greifbare Nähe. Das Heim befindet sich im Eigentum der Gemeinde; es beherbergt mehrere Abteilungen der SG Baienfurt, mit rund 1500 Mitgliedern der größte Verein der Gemeinde. Im Dezember hat der Gemeinderat insgesamt fünf Planungsaufträge vergeben, von den Architekturleistungen bis zur Planung der Freianlagen. Die Gemeinde steht unter starkem Zeitdruck. Zuschüsse des Landes - insgesamt 1,25 Millionen Euro - sind an feste Fristen gebunden. Spätestens zum 1. August nächsten Jahres muss mit den Tiefbaumaßnahmen begonnen werden. Sonst verfallen die Zuschüsse. Es ist machbar, diese Frist einzuhalten, versicherte Bürgermeister Günter A. Binder.

„Die Achperle ist in schlechtem Zustand“, hob der Bürgermeister hervor, über viele Jahre hat die Gemeinde mit Blick auf einen Neubau kaum mehr etwas in das Vereinsheim investiert. „Wir müssen es tun“, ergänzte der Schultes.

Eine Berechnung des Stuttgarter Planungsbüros Kilian bezifferte die Gesamtkosten des Neubaus mit Freianlagen und Parkplätzen im Jahre 2022 auf 6,7 Millionen Euro, wozu „zur Sicherheit“ noch eine Reserve in Höhe von 200.000 Euro kommt. Vor allem wegen der Energiekrise war das Baupreisniveau im Jahre 2022 relativ hoch. Weil die Baukonjunktur wegen des hohen Zinsniveaus aber inzwischen teilweise eingebrochen ist, könnten sich die Preise der einzelnen Gewerke reduzieren, macht die Gemeindeverwaltung in ihrem Arbeitspapier Hoffnung. So habe ein Planungsbüro mitgeteilt, bei einer aktuellen Ausschreibung von Betonarbeiten sei der Preis um 27 Prozent günstiger ausgefallen als zunächst kalkuliert. Einsparmöglichkeiten sieht man im Rathaus eventuell noch bei den Freianlagen. Zu den Landeszuschüssen - 1,25 Millionen Euro - kommt noch die 20.000 Euro-Spende eines Bürgers der Gemeinde Baienfurt, der von der Gemeindeverwaltung nicht benannt wird.

Als einziger Gemeinderat votierte Werner Fürst (CDU) gegen diese Planung mit ihren hohen Kosten. Umgerechnet auf jeden Baienfurter Einwohner kam Fürst auf eine Summe von rund 1000 Euro. Nicht groß und größer sei angesagt, sondern kleiner sei verantwortbar. Durchaus nicht alle Bürger seien für die jetzige teure Planung, meinte Fürst. Bürgermeister Binder verteidigte die Planung, die auf einen früheren Beschluss des Gemeinderats zurückgeht. Die vom Land zugesagten Fördermittel würde die Gemeinde heute nicht mehr bekommen, versicherte Binder. Die SG sei ein sehr großer Verein, der „enorm breite Arbeit für die Jugend macht“. Was da investiert werde, sei sehr gut angelegtes Geld für Kinder und Familien.

Den Planungsauftrag für die Architekturleistungen bekam das Büro Kilian und Partner aus Stuttgart, die Aufträge für vier andere Planungen - Tragwerk, Technische Ausrüstung, Elektroplanung und Freianlagen - gingen ausnahmslos an Firmen im Kreis Ravensburg. Nur Werner Fürst stimmte gegen die Vergabe der Planungsaufträge an die fünf Firmen. Der straffe Zeitplan - Beginn der Arbeiten allerspätestens bis 1. August 2024 - könne und müsse eingehalten werden, hieß es.