Mischung aus Stand-up und Kabarett

Eine Mischung aus Stand-up, Kabarett und Interaktion spielt Sascha Korf am Sonntag, 10. März, um 19.15 Uhr im Hoftheater in Baienfurt. Sein Programm trägt den Titel „Veni, vidi, witzig - Er kam, er sprach, sie lachten“. Laut Ankündigung des Veranstalters bekommen die Promis und Politiker „ihr Fett weg“. Auch eine Schlagerpantomime ist Teil des Abends.

Tickets kosten im Vorverkauf 22,90 Euro (ermäßigte 20,15 Euro) und an der Abendkasse 24 Euro (ermäßigte 21,50 Euro). Unterstützertickets gibt es für 32,90 Euro. Karten gibt es online unter www.hoftheater.org oder per Mail an [email protected].