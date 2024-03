Bei einem tragischen Verkehrsunfall auf einem Firmengelände in der

Eisenbahnstraße in Baienfurt ist am Montag gegen 15.30 Uhr ein 60-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Laut Pressemitteilung der Polizei startete ein 53-Jähriger seinen Lkw, um den Parkplatz zu verlassen, und übersah dabei offenbar den 60-Jährigen, der an seinem direkt nebenan geparkten Lkw hantierte.

Sachverständiger beauftragt

Der 60-Jährige wurde vom Lkw des 53-Jährigen erfasst und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Sachschaden entstand nicht.

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg hat zur Klärung des Unfallhergangs einen Sachverständigen beauftragt. Neben Notfallseelsorgern und dem Rettungsdienst war am Unfallort auch das THW eingesetzt.