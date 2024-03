Lisa Fitz spielt Premiere im Hoftheater

Die Premiere ihres neuen Programms „Avanti Dilettanti“ spielt Lisa Fitz am Donnerstag, 7. März, um 20.15 Uhr im Hoftheater in Baienfurt. Die Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin thematisiert laut Ankündigung unter anderem „die Begriffsstutzigen in Hotlines, die Gschnappigen in Ärztepraxen, die Betonköpfe in Ämtern und nicht zuletzt Politiker, die so viel absurden Blödsinn absondern (und machen), dass man mit dem Kopfschütteln aufhören muss, um nicht sein Hirn zu schädigen.“ Gewiss sei nur eins: Avanti Dilettanti.

Am Freitag, 8. März, tritt Fitz ein zweites Mal um 20.15 Uhr auf. Karten kosten jeweils im Vorverkauf 28,40 Euro (ermäßigte 25,65 Euro) und an der Abendkasse 29 Euro (ermäßigte 26,50 Euro). Unterstützertickets gibt es für 38,40 Euro. Der Verkauf findet online unter www.hoftheater.org statt oder per Mail an [email protected].