Baienfurt

Landesblasorchester gibt Konzert in der Festhalle Baienfurt

Baienfurt / Lesedauer: 1 min

Das Kreisverbandsjugendblasorchester Ravensburg (KVJBO) veranstaltet am Sonntag, 19. November, gemeinsam mit dem renommierten Landesblasorchester Baden-Württemberg am 17 Uhr ein Konzert in der Festhalle Baienfurt, wie der Blasmusikkreisverband mitteilt.

Veröffentlicht: 08.11.2023, 14:38 Von: sz