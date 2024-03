Kinder bei Verkehrsunfall verletzt

Zwei achtjährige Mädchen sind laut Polizeibericht am Dienstag kurz nach 12 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Waldseer Straße leicht verletzt worden. Eine 20 Jahre alte Ford-Fahrerin erkannte zu spät, dass die Ampel für sie Rot zeigte. Im weiteren Verlauf touchierte sie die beiden Mädchen leicht, die ihrerseits bei Grün zu Fuß den Überweg nutzten. Beide Kinder stürzten zu Boden und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ob Sachschaden entstand, ist derzeit ungeklärt.