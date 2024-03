KG-Talent Lehn ist erfolgreich in Bordeaux

Die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt kann weiterhin auf eine erfolgreiche Jugendarbeit blicken. Der württembergische Ringerverband schickte KG-Talent Willi Lehn nach Frankreich zum National Ranking Tournament der U20. In Bord-eaux trat Lehn in einem starken internationalen Teilnehmerfeld in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm an und wurde Zweiter.

Im Achtelfinale stand der KG-Youngster, der in der abgelaufenen Saison auch schon Bundesligaluft schnuppern durfte, dem Franzosen Trystan Charvy gegenüber. Beim Stand von 6:0 legte Lehn seinen Kontrahenten auf die Schultern und stand damit im Viertelfinale. Auch hier hatte er keine Probleme und besiegte Yacine Adilovski technisch überlegen. Im Halbfinale wartete in Oubayda Itaev ein echter Brocken auf den KG-Ringer. Der Franzose wurde im vergangenen Jahr Fünfter bei der U17-Europameisterschaft. Dank einer starken kämpferischen Leistung behielt der Baienfurter mit 7:6 die Oberhand.

Keine Chance gegen einen starken Belgier

Im Finale traf Lehn auf Arbi Alarkhanov. Gegen den starken Belgier fand Lehn kein Mittel und verlor mit 2:7. Als Zweiter kann Lehn dennoch zufrieden sein.

Zehn Jugendringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt sind in Trossingen auf die Matten gegangen. Im stark besetzten Turnier mit 135 Teilnehmern erkämpfte sich die Baienfurter Ringerjugend Platz zwei in der Mannschaftswertung. Erik Kudrin, Julian Linse und Raphael Schnebli wurden jeweils Erster, Silber gab es für Jacob Stöhr, Kiano Pfeiffer, Julian Kudrin und Oscar Makatun. Hugo Hagmann und Tim Beckert wurden Vierter, Fabiano Grüble erreichte Rang fünf.