KG-Ringer reisen mit leichten Sorgen nach Bayern

Die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt steht in der Bundesliga Ost vor einer schweren Aufgabe. Die Achringer gastieren am Samstag (19.30 Uhr) beim Tabellenzweiten und Titelkandidaten SC Siegfried Kleinostheim. Die Bayern mussten vergangene Woche gegen Meisterfavorit Wacker Burghausen ihre zweite Niederlage der Saison einstecken, was dem Sportclub aber keinesfalls die Qualität abspricht.

Bei der KG sind die Vorzeichen wegen einiger Personalsorgen schlecht. „Wir wollen nicht unter die Räder kommen und den einen oder anderen Kampf gewinnen“, sagt Sportmanager Michael Merk. In der Hinrunde gelang es den Bayern, der KG die erste Heimniederlage nach fünf Jahren zuzufügen. Aufgrund des breiten Kaders des Sportclubs wird den Oberschwaben wohl eine komplett andere Mannschaft gegenüberstehen als beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison. Erneut auf der Matte stehen wird wohl U23-Europameister Niklas Stechele (61 kg Freistil). Zuletzt war Stechele bei der Weltmeisterschaft und wurde dort Fünfter.

Mit Spannung erwartet werden darf das Duell zwischen KG-Eigengewächs Jan Zirn (98 kg griechisch-römisch) und Ilja Klasner. In der Hinrunde lieferte sich Klasner mit David Stumpe ein spannendes Duell. Auch die weiteren Athleten der Bayern reichen von deutscher Spitzenklasse bis absoluter Weltklasse. Durch die Verletzungssorgen und Ausfälle muss KG-Trainer Dariusz Jelen improvisieren. Neben dem verletzten Adrian Wolny sind die Einsätze von Luca Moosmann sowie Magomed Makaev fraglich. Dennoch wolle man es dem Tabellenzweiten so schwer als möglich machen, sagt Jelen.