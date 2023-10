KG-Ringer kassieren ihren ersten Dämpfer

Nach dem erfolgreichen Heimauftakt in der 1. Bundesliga Ost haben die Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt auswärts bei einem Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt verloren. Beim RSV Rotation Greiz gab es am Tag der deutschen Einheit eine 12:15-Niederlage.

Alexander Tonn (bis 57 kg) hielt lange mit, verlor letztlich gegen Razvan-Marian Kovacs aber mit 0:16 vorzeitig. Probleme hatte Jan Zirn (130 kg griechisch-römisch) mit seinem 20 Kilogramm schwereren Gegner Ali Alexuc-Ciurariu. Zirn verhinderte eine Höchstwertung, unterlag aber mit 0:10. Keine Mühe hatte Baienfurts Weltklasseringer Victor Ciobanu (61 kg griechisch-römisch) ‐ der Weltmeister von 2021 besiegte Alexander Grebensikov überlegen und verkürzte auf 4:7. „Er ist in der Bodenlage einfach eine Klasse für sich“, lobte KG-Trainer Dariusz Jelen seinen Ringer. Mamuka Kordzaia (98 kg Freistil) gewann gegen Ufuk Canli mit 8:0 Punkten und glich damit zum 7:7 aus.

Makaevs Kampf ist für Baienfurt der Knackpunkt

Laut Jelen folgte dann der Knackpunkt des Abends. In der Klasse bis 66 kg ging Magomed Makaev gegen Moritz Langer in Führung, geriet dann aber in die Unterlage und konnte sich nicht mehr befreien. Eigentlich hatte die KG Punkte von Makaev eingeplant, stattdessen gab es eine Schulterniederlage und eine Höchstwertung für Greiz. Simon Weißhaar (86 kg griechisch-römisch) führte gegen Maximilian Besser kurz vor Schluss, verlor aber noch mit 8:9. Valeriu Toderean (71 kg griechisch-römisch) ließ gegen gegen Roman Pacurkowski keine Aktion zu und sicherte beim Stand von 1:1 durch die letzte Wertung die ersten Punkte nach der Pause für die Baienfurter. Nach den Niederlagen von Marcel Käppeler (80 kg Freistil gegen Lucas Kahnt) und von David Wolf (75 kg Freistil gegen Nikolay Grahmez) stand für die KG aber die Gesamtniederlage fest. Der klare Sieg von Daniel Cataraga (75 kg griechisch-römisch) gegen Christian Fetzer spielte keine Rolle mehr. „Natürlich tut das Ergebnis weh“, meinte Jelen. „Wir hätten einen großen Schritt nach vorne machen können.“

Kleinostheim steht ungeschlagen an der Tabellenspitze

Zu Hause wartet auf die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt am Samstag (19.30 Uhr/Sporthalle) nun eine ganz schwere Aufgabe. Der SC Kleinostheim stand in der vergangenen Saison im Halbfinale. „Kleinostheim gehört zu den Titelaspiranten und hat eine super Truppe zusammen“, sagt Baienfurts Sportlicher Leiter Michael Merk. Mit drei Siegen ‐ unter anderem gegen den mehrfachen deutschen Meister Wacker Burghausen ‐ stehen die Gäste an der Tabellenspitze.

Das Vorprogramm bestreiten die KG-Jugend gegen Singen und Gottmadingen (ab 15.30 Uhr) sowie die zweite Mannschaft in der Bezirksliga gegen die KG Königsbronn/Faurndau (17.30 Uhr).