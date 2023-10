KG-Ringer kämpfen bei einem der Topfavoriten

Nach der kleinen Euphoriebremse durch die Heimniederlage gegen Markneukirchen blicken die Verantwortlichen der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt wieder nach vorne. Beim SV Wacker Burghausen stehen die KG-Ringer am Samstag (19.30 Uhr) in der Bundesliga allerdings vor einer äußerst schweren Aufgabe. Die Bayern scheiterten im vergangenen Jahr erst im Play-off-Halbfinale und zählen auch in dieser Saison zu den Topfavoriten.

Der mehrfache deutsche Mannschaftsmeister gewann bislang vier seiner fünf Kämpfe, darunter war auch ein Achtungserfolg gegen Vizemeister Schorndorf. Nur gegen Kleinostheim hatte Burghausen das Nachsehen. „Sie sind auf allen Positionen überragend besetzt“, sagt KG-Sportmanager Michael Merk. Die Stärke der Bayern unterstreicht etwa der 18:1-Erfolg gegen Lichtenfels. „Burghausen verfügt durchweg über Topringer aus Deutschland und dem internationalen Raum“, meint Merk.

Besonders gefordert sein dürfte KG-Ringer Valeriu Toderean. In der Klasse bis 71 kg griechisch-römisch steht ihm der bislang ungeschlagene Witalis Lazovski gegenüber. Auch Ali-Pasha Umarpashaev (80 kg Freistil), Akhmed Adamovich Magamaev sowie Erik Sven Thiele (beide 98 kg Freistil) können eine bis dato makellose Bilanz vorweisen. Letzterer wird wohl auf Mamuka Kordzaia treffen, der gegen Burghausen wieder zur Baienfurter Mannschaft stoßen wird. Sein Debüt für die KG soll Luca Moosmann in der Gewichtsklasse bis 61 kg griechisch-römisch geben. Die Achringer sind absoluter Außenseiter, wollen aber natürlich alles geben.