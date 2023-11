KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt verpasst wichtige Punkte

Zum Start der Rückrunde in der 1. Bundesliga Ost hat die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt beim KSC Germania Hösbach gekämpft. Die Achringer wollten mit zwei Siegen in die Rückrunde starten und den Heimerfolg aus der Hinrunde wiederholen, sagte KG-Sportmanager Michael Merk vor dem Kampf in Hösbach. Mit einem Sieg hätte Baienfurt zu den Unterfranken aufschließen können und einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Doch der Aufsteiger verlor auswärts knapp mit 13:19.

Eine Gewichtsklasse muss unbesetzt bleiben

Durch den krankheitsbedingten Ausfall von Marcel Käppeler (86 kg Freistil) schwand die Zuversicht der Achringer ein wenig. „Es ist immer schwierig, wenn man eine Gewichtsklasse unbesetzt lässt und eine Höchstwertung abgibt“, meinte KG-Trainer Dariusz Jelen. Die Aufgabe wurde umso schwerer, nachdem KG-Youngster Luca Moosmann (57 kg griechisch-römisch) im ersten Kampf des Abends eine technische Niederlage gegen den starken Norayr Hakhoyan einstecken musste. Mamuka Kordzaia (130 kg Freistil) hatte mit dem polnischen WM-Teilnehmer Robert Baran eine schwere Aufgabe vor der Brust. Der Baienfurter hielt lange gut mit, war der Klasse seines Gegners dann aber doch unterlegen und verlor mit 0:7.

Im Anschluss sorgte Magomed Makaev (61 kg Freistil) durch seinen Schultersieg über Sergej Vogel für die ersten Punkte für die Oberschwaben. Auch im Kampf zwischen KG-Eigengewächs Jan Zirn (98 kg Freistil) und Erik Löser rechnete man im Lager der Baienfurter mit weiteren Punkten. Doch der Hösbacher war konditionell in starker Verfassung und fuhr so einen 5:1-Punktsieg ein. Victor Ciobanu (66 kg griechisch-römisch) war seinem Gegner Peter Haase deutlich überlegen und gewann technisch. Zur Halbzeit war der Kampf damit beim Stand von 8:8 völlig offen.

Wolny kämpft trotz Verletzung weiter

Durch die kampflosen Punkte aufgrund des Ausfalls von Marcel Käppeler geriet die KG allerdings schnell wieder ins Hintertreffen. Adrian Wolny (71 kg Freistil) war damit gegen das Hösbacher Eigengewächs Niklas Dorn gefordert und unter Druck. Bei einem Beinangriff seines Gegners verletzte sich der Baienfurter zwar, versuchte aber dennoch weiterhin, eine Höchstwertung gegen sich abzuwehren. Nach mehrmaliger Behandlungspause musste Wolny den Kampf dann aber doch verletzungsbedingt aufgeben.

Daniel Cataraga (80 kg griechisch-römisch) wahrte mit seinem 3:1-Punktsieg über Aik Mnatsakanian alle Chancen für die Achringer. Durch zwei Verwarnungen aufgrund von Beinarbeit musste KG-Kämpfer Valeriu Toderean (75 kg griechisch-römisch) anschließend gegen den starken Gevorg Sahakyan wiederholt in die Bodenlage. Davon konnte sich Toderean nicht mehr erholen und verlor den Kampf mit 1:11. Der abgesprochene Schultersieg zum Abschluss von KG-Talent David Wolf (75 kg griechisch-römisch) über den krankheitsbedingt geschwächten Tim Müller änderte an der feststehenden Niederlage nichts mehr.

Entscheidendes Duell am Samstag in Baienfurt

Somit verlor die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt beim KSC Germania Hösbach mit 13:19 und steht weiterhin auf Rang sechs der Tabelle in der Bundesliga Ost. KG-Trainer Dariusz Jelen richtete den Blick nach dem Kampf schnell nach vorne: „Wir brauchen mindestens noch zwei Siege, um in der Liga zu bleiben. Da wollen wir nächste Woche angreifen.“ Zum wichtigen Duell im Kampf um den Klassenerhalt gastiert am kommenden Samstag, 11. November (19.30 Uhr), der Tabellenletzte RSV Rotation Greiz in der Baienfurter Sporthalle. Hier sollten die Oberschwaben die beiden Punkte in eigener Halle behalten, um den Klassenerhalt auch weiter in der eigenen Hand zu behalten. Während Baienfurt vier Punkte hat, haben die Greizer erst einen Saisonkampf gewonnen ‐ den Hinkampf zu Hause gegen die KG (15:12).