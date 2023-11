KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt liefert ab unter Druck

„Wir müssen Greiz schlagen, wenn wir in der 1. Bundesliga bleiben wollen.“ So hatte es Trainer Dariusz Jelen vor dem Heimkampf der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt gegen RSV Rotation Greiz auf den Punkt gebracht.

Und ganz Baienfurt schien sich der Wichtigkeit dieser Begegnung bewusst zu sein. Das Wort „ausverkauft“ kann nur unzulänglich beschreiben, wie voll die Sporthalle am Samstagabend war. In Dreierreihen drängten sich die Zuschauer auch noch in den Gängen. Und sie bekamen nicht nur einen äußerst spannenden Kampfabend zu sehen, sondern nach dem 16:15 auch noch den gewünschten Sieger.

Dabei begann der Wettkampf für die Baienfurter so gar nicht nach Wunsch. Luca Moosmann (57 kg griechisch-römisch) ließ sich von U23-Europameister Denis-Florin Mihai schultern, und nachdem Mamuka Kordzaia (130 kg Freistil) gegen seinen 16 kg schwereren Gegner Fatih Yasarkli mit 1:6 verloren hatte, stand es 6:0 für die Gäste.

Makaev begeistert die Zuschauer mit Sieg und Extraeinlage

Dann betrat Magomed Makaev die Matte und bewies gegen Rasul Galamatov einmal mehr seine Extraklasse. Trotz einer Blessur am Knie dominierte er seinen Gegner im Freistil bis 61 kg. Beim Stand von 12:2 schüttelte Galamatov bereits frustriert den Kopf, wenig später stand ein Sieg durch Überlegenheit und damit vier Punkte für die Gastgeber. Die Halle stand Kopf, skandierte seinen Namen und Makaev bedankte sich mit einem Salto aus dem Stand.

Anschließend brachte Jan Zirns 2:0-Sieg gegen Emil Thiele (57 kg griechisch-römisch) seine Mannschaft weiter heran. Beide Scores entstanden in einem stets abwartenden Kampf aus der Passivität seines Gegners.

Der letzte Kampf vor der Pause war dann eine sehr kurze Angelegenheit. Victor Ciobanu (66 kg griechisch-römisch) machte mit seinem zwölf Jahre jüngeren Kontrahenten Ibragim Galamatov beinahe, was er wollte, und nach 16 Punkten innerhalb von 31 Sekunden stand nicht nur der Sieg wegen Überlegenheit, die Gastgeber waren auch erstmals mit 9:6 in Führung gegangen.

Im zweiten Abschnitt verlor dann im Freistil bis 86 kg der sichtlich angeschlagene Marcel Käppeler mit 1:7 gegen Lucas Kahnt. Markus Bohmeier, Vorsitzender der KG, erklärte dazu nach dem Kampf: „Marcel hat bis gestern noch Antibiotika nehmen müssen und sich dafür großartig geschlagen.“

Danny Mayr gewinnt lediglich an Erfahrung

Im Freistil bis 71 kg ersetzte der erst 17-jährige Danny Mayr den Routinier Adrian Wolny, der sich vor Kurzem einen Sehnenriss zugezogen hat. Mayr ging seinen Kampf hoch motiviert und aggressiv an, wurde aber von seinem 20 Jahre älteren Gegner Vladimir Gotisan ein ums andere Mal ausgekontert. Beim Überlegenheitssieg des Moldawiers zeigte sich einmal mehr, wie viel Erfahrung im Ringen ausmacht, und plötzlich lag das Team aus Thüringen wieder mit 12:9 in Front.

Nun kam Daniel Cataraga (80 kg griechisch-römisch) auf die Matte und sorgte mit seinem Schultersieg nach 2:45 Minuten gegen Maximilian Besser dafür, dass erstmals die Welle durch die Baienfurter Sporthalle schwappte. Valeriu Toderean (75 kg griechisch-römisch) fügte anschließend mit seinem 10:0 gegen Christian Fetzer, der nie ein Mittel gegen den agilen Rumänen zu finden schien, dem Konto der Gastgeber weitere drei Punkte hinzu. Es stand jetzt 16:12, und für den Gesamtsieg durfte Stas David Wolf gegen Nikolay Grahmez lediglich nicht durch Überlegenheit verlieren. Er verlor zwar, aber nur mit 1:9, und somit stand am Ende ein knapper, verdienter und äußerst wichtiger 16:15-Sieg der KG. Markus Bohmeier zeigte sich nach dem letzten Kampf gelöst: „Wir waren ja zum Siegen verdammt und haben unter diesem Druck bestanden. Die Einstellung der Jungs ist einfach sensationell.“