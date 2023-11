KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt ist zum Siegen verdammt

Nach dem verpatzten Rückrundenauftakt in Hösbach (13:19) empfängt die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt am Samstag (19.30 Uhr) einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, den RSV Rotation Greiz, zum wohl wichtigsten Rückrundenkampf in der Baienfurter Sporthalle. Greiz steht momentan auf dem letzten Tabellenplatz, zwei Punkte hinter der KG. Mit einem Sieg können die Oberschwaben die Thüringer auf Distanz halten, eine Niederlage würde aber bedeuten, dass sie noch tiefer in den Tabellenkeller abrutschen.

Den KG-Verantwortlichen ist der Stellenwert der Begegnung absolut bewusst. „Wir müssen Greiz schlagen, wenn wir in der Liga bleiben wollen“, so Trainer Dariusz Jelen.

Greiz ist in der Rückrunde schwer einzuschätzen

In der Hinrunde war man Greiz Anfang Oktober noch mit 12:15 unterlegen. Vergangenes Wochenende kamen die Thüringer in eigener Halle gegen Wacker Burghausen deutlich unter die Räder. Die Bayern sind als aktueller Tabellenführer aber kein Gradmesser für die Teams im Abstiegskampf, weshalb der RSV in der Rückrunde noch schwer einzuschätzen ist. Mit Razvan Kovacs (61 kg Freistil) und U23-Europameister Denis Mihai (57 kg griechisch-römisch) verfügt er über zwei rumänische Spitzenathleten. Dazu kommt Freistil-Ass Nicolai Grahmez (75 kg Freistil) sowie der georgische U23-Welt- und Europameister Giorgi Elbakidze (75 kg Freistil), der bislang aber noch ohne Einsatz blieb.

Auch Routinier Christian Fetzer (75 kg griechisch-römisch) sowie Lucas Kahnt (86 kg Freistil) werden den KG-Ringern einiges abverlangen. Dennoch geht man in Baienfurt von einem erfolgreichen Kampfabend aus. „Greiz ist keine einfache Aufgabe, aber definitiv schlagbar“, so Sportmanager Michael Merk. Den Auftakt des Großkampftages macht die KG-Jugend mit dem Doppelkampf gegen den AB Aichhalden und Eiche Radolfzell (ab 15 Uhr). Im Anschluss empfängt die KG II den TSV Ehningen II (17.30 Uhr), bevor es dann um 19.30 Uhr zum Hauptkampf in der 1. Bundesliga Ost kommt.