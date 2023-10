Das vier Wochen alte Kätzchen passt in eine einzige Hand. Eifrig trinkt es die Milch aus der Spritze, und das hungrige Miauen weicht einem wohligen Schmatzen. Dann legt Ursula Rogg es trocken, was bedeutet, dass sie ihm dabei hilft, sein Geschäft auf ein Stück Papier zu machen. Danach notiert sie in ihrem Block: „Gelbes Halsband ‐ Kaka“. So behält die Tierschützerin den Überblick. Immerhin wohnen zurzeit 19 Katzen bei ihr. Hinzu kommen ihre eigenen Tiere: zwei Katzen, zwei Yorkshire-Terrier, drei Meerschweinchen und eine Taube. Damit ist die Katzenhilfe Rogg voll belegt.

Im Jahr 2019 hat Ursula Rogg, die von allen Uschi genannt wird, die Erlaubnis zur Haltung von Katzen in einer tierheimähnlichen Einrichtung ‐ wie es im Behördendeutsch heißt ‐ erhalten. Seither päppelt die 57-Jährige bei sich zu Hause verletzte und streunende Katzen auf, gelegentlich auch mal Falken, Raben oder Siebenschläfer. 50 Katzen sind es im Schnitt pro Jahr. Die meisten werden ihr gebracht, seltener holt sie sie selbst ab. Ihren Alltag richtet Rogg an den Bedürfnissen der Tiere aus. Da zum Kochen wenig Zeit bleibt, isst sie selbst am liebsten Ravioli mit Chips.

Corona hat das Elend verstärkt

Uschi Rogg scrollt durch ihr Handy und zeigt Fotos von Tieren in erbärmlichem Zustand: Katzen, die aufgrund von Mangelernährung und Katzenschnupfen ihre Augen verloren haben, mit offenen Wunden, abgemagert und halb tot. Corona hat das Elend der Katzen noch verstärkt. Im ganzen Land berichten Medien von Katzenschwemmen, überlasteten Tierheimen und Alarm schlagenden Tierschützern. Als Hauptproblem machen die Experten fehlende Kastration und die Unvernunft der Tierhalter aus.

Helfen könnte laut Fachleuten mehr Geld für Kastrationsprojekte, wie sie der Landestierschutzverband in Baden-Württemberg bereits durchführt. Im Jahr 2021 wurden laut Angaben des Verbands mehr als 90.000 Euro an 98 Tierschutzvereine ausbezahlt, womit 1700 freilebende Katzen kastriert werden konnten. Doch der Bedarf sei wesentlich höher.

Acht Monate und 77 Katzen

Uschi Rogg erhält Geld- und Futterspenden von privaten Unterstützern, ohne die sie ihre Arbeit nicht machen könnte. Doch die Spenden würden bei Weitem nicht ihre Kosten decken. Den Rest bezahlt die gelernte Hauswirtschafterin, die derzeit krankgeschrieben ist, aus eigener Tasche. Neulich hat sie Inventur gemacht: In acht Monaten kümmerte sie sich um 77 Katzen und gab rund 4000 Euro aus, hauptsächlich für den Tierarzt, aber auch für Futter, Streu und weiteres Zubehör.

Daraufhin wandte sie sich in einem verzweifelten Appell an ihre Unterstützer im sozialen Netzwerk Facebook ‐ knapp 600 Menschen lesen dort regelmäßig ihre Beiträge ‐ und kündigte das Ende ihrer Arbeit an. Der Zuspruch und die Spenden, die sie daraufhin erreichten, ermunterten Uschi Rogg, trotz gesundheitlichen Problemen weiterzumachen. Sie könne gar nicht anders. Seit sie mit 14 Jahren ihr erstes Kätzchen von einem Bauer geschenkt bekam ‐ es war schwarz und hieß Tina ‐ bereichern Tiere ihr Leben. Sie nimmt ein Kitten in beide Hände und blickt es liebevoll an. „Tiere haben mich immer getröstet.“

Nicht auf die schiefe Bahn geraten

Trost konnte sie als Kind wahrlich gut gebrauchen. Geboren wurde sie im rheinland-pfälzischen Birkenfeld und durchlebte eine schwierige Kindheit. Auch mit Beziehungen hatte sie schlechte Erfahrungen, ihre Tochter zog sie alleine groß. „Ich bin stolz darauf, trotzdem nicht auf die schiefe Bahn geraten zu sein“, erzählt Uschi Rogg und drückt sanft ein Kätzchen an ihr Gesicht. „Die hier sind treu“, sagt sie. „Und dankbar.“