Baienfurt

Kai Hämmerle ist bester Nachwuchs-Baugeräteführer Deutschlands

Baienfurt / Lesedauer: 1 min

Kai Hämmerle, IHK-Bundessieger und Deutschlands bester Nachwuchs-Baugeräteführer, bei der Bestenehrung in Berlin. (Foto: Storz )

Der ehemalige Storz-Azubi Kai Hämmerle ist jetzt als bester Nachwuchs-Baugeräteführer Deutschlands von den Industrie und Handelskammern in Berlin ausgezeichnet worden. Zusammen mit weiteren 218 Bundesbesten, die in 213 Ausbildungsberufen Spitzenleistungen zeigten, nahm er in Anwesenheit von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger seine Urkunde entgegen.

Veröffentlicht: 20.12.2023, 13:22 Von: sz