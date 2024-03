Kabarett und Klavier

William Wahl präsentiert mit „Nachts sind alle Tasten grau“ sein zweites Programm und tritt am Samstag, 9. März, um 20.15 Uhr im Hoftheater in Baienfurt auf. In seinem Programm spannt der Kölner Basta-Sänger und Klavierkabarettist laut Veranstalter auf komödiantische Art den Bogen zwischen Kabarett und Kunst, Komik und Klavier.

Tickets kosten im Vorverkauf 22,90 Euro (ermäßigte 20,15 Euro) und an der Abendkasse 24 Euro (ermäßigte 21,50 Euro). Unterstützertickets gibt es für 32,90 Euro. Karten gibt es online unter www.hoftheater.org oder per Mail an [email protected].