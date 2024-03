Jugendkantorei Baienfurt feiert 50-jähriges Bestehen

Die Jugendkantorei Baienfurt feiert am Sonntag, 10. März, ihr 50-jähriges Bestehen mit einem festlichen Gottesdienst um 10 Uhr in der katholischen Kirche Baienfurt und einer anschließenden Jubiläumsfeier mit Mittagstisch und Programm in der Gemeindehalle.

1974 kam es zur Gründung des Chores als Schola mit zehn Buben. Anlass war die Einführung des neuen Gesangbuches „Gotteslob“, wie es in einer Mitteilung der Jugendkantorei heißt. Ein Jahr darauf hatte die Schola bereits 30 kleine Sängerinnen und Sänger, darunter die ersten drei Mädchen.

Schnell wuchs der Chor auf 60 Kinder und Jugendliche an und nannte sich Jugendkantorei. Unter Leitung der Gründerin Maria Hummel übernahm der Chor die feierliche Gestaltung unzähliger Gottesdienste wie Osternacht, Erstkommunion, Firmung, Christmette und Sondergottesdienste aller Art. Bis zum heutigen Tag erarbeitet die Jugendkantorei alle zwei Jahre größere geistliche Werke und führt sie in Kirchenkonzerten gemeinsam mit dem Kirchenchor in der Baienfurter Kirche auf.

Ob Bachs Weihnachtsoratorium, Mendelsohn -Psalm, Messias von Händel oder Werke und Oratorien aus neuer Zeit erarbeiten sich die jungen Sängerinnen und Sänger mit Begeisterung. Sie treten auch bei Adventsabenden und Marktplatzfest der Gemeinde auf und besuchten schon die Partnergemeinden in Ungarn und Italien. Seit 2014 besteht der Chor aus 32 Mädchen und Buben und führten wieder das nächste neue Gesangbuch ein. Die gute Gemeinschaft wird durch die jährliche Chorfreizeit in Hitzenlinde gepflegt.

Eine Instrumentalgruppe sowie choreigene Solisten bereichern das Chorprogramm im Gottesdienst und in der Gemeindehalle. Highlight und Schlusspunkt soll ein gemeinsamer Auftritt mit den vielen ehemaligen Sängerinnen und Sängern sein.

In der Gemeindehalle wird ein Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen gereicht. Für die Bewirtung der Gäste sorgen Kirchenchor und Eltern. Anmeldungen zum Mittagessen werden erbeten per Mail an [email protected] oder am Schriftenstand in der Kirche.