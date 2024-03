Jochen Malmsheimer im Hoftheater

Jochen Malmsheimer tritt mit seinem Programm „Statt wesentlich die Welt bewegt, hab’ ich wohl nur das Meer gepflügt - Ein Rigorosum sondershausen“ am Mittwoch, 6. März, um 20.15 Uhr im Hoftheater in Baienfurt auf. Laut Veranstalter geht es in dem Programm unter anderem um den „Fundamentalirrtum“ Radfahren, die Seltenheit von Kunst, ihre rätselhafte Beziehung zum Mond und andere große und mittelgroße Fragen. Tickets kosten im Vorverkauf 26,20 Euro (ermäßigte 23,45 Euro) und an der Abendkasse 27 Euro (ermäßigte 24,50 Euro). Karten gibt es online unter www.hoftheater.org oder per Mail an [email protected].