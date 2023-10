+++ Update+++

Der Jack Russell Terrier Marcy, der in Baienfurt zugelaufen war, ist wieder Zuhause. Die Besitzer haben sich bei der Gemeinde Baienfurt gemeldet.

Marcy ist vier Jahre alt und kommt, wie ihre Besitzer, aus der Ukraine. Die Terrier-Dame hat eine kleine Unachtsamkeit des Besitzers ausgenutzt und war aus dem Garten entlaufen. Das junge Besitzer-Paar ist erleichtert. Zwei Stunden haben sie nach ihrem Liebling gesucht. Die ukrainische Familie lebt seit einem Jahr in Baienfurt.

Das war geschehen

Ein Jack Russell Terrier ist am Montagmittag ganz allein in Baienfurt unterwegs gewesen. Mehrere Anrufer hatten sich bereits bei der Polizei gemeldet und von einem herrenlosen Hund im Ort berichtet.

Zwei beherzte junge Männer haben sich am Mittag dem Tier angenommen und es eingefangen. Da war der Terrier im Bereich des Baienfurter Feuerwehrhauses und des Rewe-Marktes unterwegs.

Die erfahrenen Hundebesitzer haben das Tier vorerst mit nach Hause genommen und werden es im Laufe des Montags im Tierheim in Berg abgeben.

"Wir hoffen, dass sein Herrchen oder Frauchen sich schnell meldet und er zurück in sein Zuhause kommt", so die Finder. Das Tier sei eingeschüchtert und verschreckt, aber sehr freundlich. "Er sieht gepflegt und wohlgenährt aus, nicht als würde er sich schon lang draußen rumtreiben", so die Baienfurter.