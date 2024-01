In Baienfurt wird wieder für einen guten Zweck gekickt

Die Baienfurter Sporthalle öffnet am Sonntag, 4. Februar, wieder ihre Tore für das 35. Benefizturnier unter dem Motto „Fußball für ein besseres Leben“. Der Reinerlös ist unter anderem für den Kinderhospizdienst Amalie gedacht.

Ab 9.30 Uhr werden 20 Hobbymannschaften aus der Region mit sportlichem Ehrgeiz darum kämpfen, den Siegerpokal zu erringen. Die Siegerehrung mit den Schirmherren Günter A. Binder (Baienfurts Bürgermeister) und Rudolf Köberle (früheres Landtagsmitglied) ist laut Mitteilung gegen 19 Uhr.

Im Mittelpunkt des Turniers steht allerdings nicht der sportliche Ehrgeiz, sondern der wohltätige Gedanke. Der gesamte Erlös kommt verschiedenen gemeinnützigen Vereinen zugute. Der Initiator und leidenschaftliche Fußballer Roland Tagliaferri hat bereits seit 1987 eine Tradition von Benefiz-Fußballturnieren ins Leben gerufen. Mit viel Engagement hat er zusammen mit verschiedenen Teams über die Jahre eine beträchtliche Spendensumme von mehr als 244.000 Euro gesammelt und an Menschen in Not weitergegeben.

In diesem Jahr setzt sich das Team von ehrenamtlichen Helfern für den Kinderhospizdienst Amalie und die Beratungsstelle „Brennessel“ ein. Ihnen soll der Reinerlös des Turniers zugutekommen - die Verantwortlichen hoffen auf einen „bedeutenden Beitrag“, um die Einrichtungen zu fördern.