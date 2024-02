In Baienfurt haben jetzt die Narren das Sagen

Baienfurt

Baienfurt / Lesedauer: 1 min

Narren stürmen am Gumpigen Donnerstag das Baienfurter Rathaus. (Foto: Simon Barg )

Die Narren haben wieder das Sagen in den oberschwäbischen Gemeinden. Wie vielerorts haben auch in Baienfurt am Gumpigen Donnerstag die Narren das Rathaus gestürmt.