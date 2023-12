Günter A. Binder für zehn Jahre als Bürgermeister geehrt

Günter A.Binder ist seit zehn Jahren Bürgermeister der 7350 Einwohner-Gemeinde Baienfurt. Sein erster Stellvertreter, Richard Birnbaum, überreichte ihm in der jüngsten Sitzung des Gremiums die Ehrenurkunde und eine Stele des baden-württembergischen Gemeindetags (Foto: Gemeinde). Birnbaum dankte dem Bürgermeister für seine Arbeit. Als Geschenk für Binder und seine Familie überreiche Birnbaum einen Gutschein der Gemeinde und des Gemeinderats für ein Essen in einem Restaurant am Bodensee. Birnbaum wies dabei darauf hin, dass die Ratsmitglieder ihren Obolus aus eigener Tasche bezahlt hatten. Diese Ehrung sei ihm fast peinlich, gestand Günter A. Binder. Die Aufgabe als Bürgermeister mache ihm viel Freude. Er gab das Lob an den Gemeinderat zurück: „Wir arbeiten sehr gut zusammen“.