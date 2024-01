Gemeinde Baienfurt ehrt engagierte Bürger

Bürgermeister Günter A. Binder ehrte beim Neujahrsempfang 15 Bürger der Stadt - Ehrenamtliche, die, so Binder, mit Leidenschaft und Freude große Verantwortung für andere übernehmen. Auf jeweils einstimmigen Beschluss des Gemeinderats bekamen vier Bürgerinnen und Bürger die Gemeindemedaille in Bronze, acht die Silbermedaille und drei Gold.

Bronze erhielt Stefan Forderer, der seit 2014 Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr ist und, wie Bürgermeister Binder hervorhob, seine eigene Gesundheit aufs Spiel setze, wenn es darum gehe, anderen Menschen aus Notlagen zu helfen. Ebenfalls mit der Gemeindemedaille in Bronze ausgezeichnet wurde Norbert Sommer, seit 2014 Vorstand des Fördervereins der Narrenzunft Henkerhaus. Er verwaltet auch die Zunftstube.

Christian Märten, der Nächste der Bronze-Riege, war viele Jahre Vorstandsmitglied des Fanfarenzugs Löwen und Vorstand des Fördervereins. Bronze erhielt auch die Künstlerin Dorothee Schraube-Löffler, seit 2017 ehrenamtliche Kuratorin der Kunstausstellungen im Rathaus-Foyer. Jedes Jahr organisiert sie mindestens drei Ausstellungen.

Silber gab es für Kurt Frankenhauser, langjähriger Aktiver im Musikverein, Obmann und Dirigent des Kreisverbands-Senioren-Orchesters und bekannter Alphorn-Spieler. Simon Berg, der nächste in der Silber-Runde, ist seit 2007 Vorsitzender der Kickacher Waldbadhexen, die an vielen Gemeinde-Events in Baienfurt auftreten.

Auch Thomas Kohler, Zunftmeister der Narrenzunft Henkerhaus seit dem Jahre 2007, durfte sich über Silber freuen. In seine Amtszeit fiel auch das Landschaftstreffen 2020, das er mitorganisierte. Judith Schaffer leitet seit 2007 den Förderkreis der Achtalschule, der die Schule durch viele Aktivitäten unterstützt. Silber wie Judith Schaffer bekam auch Joachim Kapler, seit 2007 Obmann des Ortsbauernverbands Baienfurt, erster Interessenvertreter der Landwirte in Baienfurt, wie der Bürgermeister hervorhob. Silber erhielten außerdem Max Hehl, Chef der Reitgemeinschaft, Irene Streis, seit 1997 Dirigentin des Männerchors Liederkranz und Gerhard Viertel, seit 2008 Vorsitzender des Kegelsportvereins Baienfurt.

Drei Baienfurtern wurde die höchste Stufe der Gemeindemedaille zuteil: Gold. Unter ihnen ist Thomas Jerg, seit 45 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, Mitgründer der Jugendfeuerwehr und Organisator zahlreicher Events. Rainer Müller ist seit 20 Jahren Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Baienfurt, die die Schließung des Hallenbads verhindert hat, indem sie eine Genossenschaft gründete. Franz Stropppel, der letzte der Gold-Reihe, leitete seit 1993 die Katholische Arbeitnehmerbewegung Baienfurt, die viele Veranstaltungen in der Gemeinde organisiert hat. Er gab Ende 2023 den Vorsitz ab.