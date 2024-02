Fußballer treten für den guten Zweck gegen den Ball

Das Baienfurter Benefizturnier „Fußball für ein besseres Leben“ ist laut Mitteilung auch bei seiner 35. Ausgabe ein voller Erfolg gewesen. Unter dem Motto, gemeinsam Gutes zu tun, traten 20 Hobbymannschaften aus der Region an, um nicht nur sportliche Erfolge zu feiern, sondern auch Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln.

Laut Organisator Roland Tagliaferri geht der Reinerlös des Turniers in diesem Jahr an den Kinderhospizdienst Amalie und an die Beratungsstelle Brennessel. Gespendet haben laut Tagliaferri sowohl die teilnehmenden Fußballmannschaften als auch Zuschauer und Sponsoren. Die offizielle Übergabe der Spenden ist am Donnerstag, 29. Februar, in der Achperle, dem Vereinsheim der SG Baienfurt.

Das Turnier begann mit Vorrundenspielen in vier Fünfer-Gruppen. Nach spannenden Viertelfinalbegegnungen standen schließlich die vier Halbfinalisten fest. Im ersten Halbfinale setzten sich die Konny-Kicker des Bildungszentrums St. Konrad mit 3:1 gegen die Broszeit Group durch, während die Hymer Kickers ebenfalls mit 3:1 gegen das Team der Ausbeultechnik Ulrich das Finale erreichten.

Im spannenden Finale triumphierten die Konny-Kicker, die als Außenseiter galten, mit einem knappen 2:1-Sieg gegen die favorisierten Hymer Kickers. Die Siegerehrung wurde von den Schirmherren Günter A. Binder (Baienfurts Bürgermeister) und Minister a.R. Rudolf Köberle durchgeführt, die den 20 Mannschaften für ihre faire Spielweise dankten. Ein besonderer Dank ging auch an alle, die zum Gelingen des Turniers beigetragen haben, etwa die Schiedsrichter, das Regieraum-Team und das Bewirtungspersonal.