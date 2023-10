Für die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt endet die imposante Heimserie

Nach fünf Jahren ist der Nimbus gefallen ‐ am Samstag haben die Bundesliga-Ringer der KG Baienfurt-Ravenburg-Vogt gegen den SC Kleinostheim das Nachsehen gehabt. Beim 8:17 in der Baienfurter Sporthalle unterlagen die Oberschwaben seit Oktober 2018 erstmals wieder vor heimischem Publikum. Gehadert haben Trainer Dariusz Jelen und Sportchef Michael Merk allerdings nicht, auch wenn nur ein kleiner Schritt zu einem möglichen Erfolg gefehlt hatte.

Ein Ausfall führt zu einer Kettenreaktion

Der Ausfall von Simon Weißhaar hatte bei der KG eine fatale Kettenreaktion bewirkt: Magomed Makaev, Valeriu Toderean und Daniel Cataraga mussten jeweils eine Gewichtsklasse aufrücken. Dort gingen die Punkte mehr oder weniger klar verloren (Makaev gegen Deniz Menekse 1:16; Toderean gegen Elmar Nuraliev 1:8) oder ins Leere (Schultersieg Daniel Cataragas gegen den verletzten Christoph Henn). Hinzu kommt ein kompliziertes Punktesystem, das der Mannschaftsleitung in Sachen Aufstellung des Kaders eine Rechenaufgabe aufgibt. Maximal 28 Punkte darf der Kader an einem Kampftag erreichen. Medaillengewinner der vergangenen vier Jahre bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften bekommen etwa vier Punkte, ausländische Ringer dieser Kategorie noch mal vier Punkte dazu. Deutsche Meister werden mit drei Punkten berechnet, bei Junioren sind es noch zwei. Einen Bonus von zwei Zählern erhalten Starter aus dem eigenen Nachwuchs.

Diese Voraussetzung erfüllte Danny Mayr, der für Makaev in der 66-kg-Klasse ran musste. So resultierten 26,5 Punkte auf der Mannschaftsliste. All das ‐ ausgehend von Weißhaars Ausfall ‐ führte zur Niederlage der Achringer, die sich trotz allem bestmöglich verkauften. Die vielen Hundert Zuschauer hatten zudem ein Gespür für die Situation und gingen begeistert mit.

Nur eine Höchstwertung für die Oberschwaben

Die Gäste lagen von Beginn an vorn (technische Niederlage von Alexander Tonn gegen Niklas Stechele). In einer hart umkämpften Partie büßte David Stumpe einen 2:0-Vorsprung ein und musste Ilja Klasner wegen dessen Letztwertung zum 2:2 den Punkt überlassen. Die ersten Zähler auf das Heimkonto brachte Victor Ciobanu durch einen 8:3-Erfolg über Justus Petravicius. Mit welcher Energie verbissen gekämpft wurde, zeigte sich in der 98-kg-Kategorie: Mamuka Kordzaia machte gegen Johannes Mayer einen Drei-Punkte-Rückstand wett und nahm beim 3:3 für die Baienfurter einen Zähler mit. Danny Mayrs couragierter Auftritt gegen Marcel Wagin führte zwar nicht zum Erfolg, doch hielt er immerhin fünf Minuten stand, bevor er technisch mit 0:16 unterlag.

Mit der einzigen Höchstwertung für die Oberschwaben verkürzte Daniel Cataraga nach der Pause auf 7:9. Eine Aktion reichte dem KG-Ringer, um den verletzten Henn auf die Schultern zu legen. Der aufgerückte Makaev kam gegen Deniz Menekse kaum zur Entfaltung und musste sich mit 1:16 technisch geschlagen geben. Beim Stand von 7:13 bahnte sich die Mannschaftsniederlage für die Achringer schon an, auch wenn Marcel Käppeler mit bewundernswerter Moral gegen Vadim Sacultan ein 0:2 aufholte und beim 2:2 durch den erkämpften Punkt die Oberschwaben zumindest rechnerisch noch im Rennen hielt (8:13).

Besiegelt war das Schicksal dann nach dem 1:5 von David Wolf gegen Rasul Shapiev, woraufhin Valeriu Toderean gegen den kaum geahndet passiven Elmar Nuraliev (1:8) auch keine Akzente mehr setzen konnte.

Die Begegnungen

57 kg, Freistil: Alexander Tonn ‐ Niklas Stechele 0:15 technische Niederlage; 130 kg, Griechisch-römisch: David Stumpe ‐ Ilja Klasner 2:2 Punktniederlage; 61 kg, Gr: Victor Ciobanu ‐ Justus Petravicius 8:3 Punktsieg; 98 kg, Fr: Mamuka Kordzaia ‐ Johannes Mayer 3:3 Punktsieg; 66 kg, Fr: Danny Mayr ‐ Marcel Wagin 0:16 techn. Niederlage; 86 kg, Gr: Daniel Cataraga ‐ Christoph Henn Schultersieg; 71 kg, Gr: Magomed Makaev ‐ Deniz Menekse 1:16 techn. Niederlage; 80 kg, Fr: Marcel Käppeler ‐ Vadim Sacultan 2:2 Punktsieg; 75 kg, Fr: David Wolf ‐ Rasul Shapiev 1:5 Punktniederlage; 75 kg, Fr: Valeriu Toderean ‐ Elmar Nuraliev 1:8 Punktniederlage.