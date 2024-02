Baienfurt

Freie Wähler Baienfurt nominieren Kandidaten für die Gemeinderatswahl

Baienfurt / Lesedauer: 1 min

Einstimmig nominierten die Anwesenden in geheimer Wahl diese Kandidatinnen und Kandidaten. (Foto: FWV Baienfurt )

Bei der Mitgliederversammlung am Dienstag, 27. Februar, in der Gaststätte Bräuhäusle, haben die Freien Wähler Baienfurt ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 9.