Folkgruppe Tišina spielt Weihnachtslieder aus aller Welt

Die Folkgruppe Tišina präsentiert am Sonntag, 3. Dezember, um 17 Uhr in der Manufaktur in Baienfurt Weihnachtslieder aus aller Welt in einer ungewöhnlichen Vielfalt. Die Wilhelmsdorfer Musiker spielen die Weisen in abwechslungsreichen und ausgefeilten Arrangements für solistischen und mehrstimmigen Gesang sowie Harfe, Violine, Flöte, Gitarren, Bass und Percussion. Dabei vereinen die Darbietungen die ländertypischen Stile mit dem unverkennbaren musikalischen Profil von Tišina: kammermusikalische Intensität und treffsichere Spielfreude. Karten kosten 14 Euro. Weitere Infos unter www.manufaktur-baienfurt.de