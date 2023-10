Eingroßaufgebot von Rettungskräften ist am Samstagmittag an der Achtalschule in Baienfurt unterwegs gewesen. Die zahlreichen Schaulustigen waren allerdings nicht Zeugen eines Notfalleinsatzes, sondern der Hauptübung der Feuerwehr Baienfurt. Gemeinsam mit Einsatzkräften aus Weingarten, Baindt und Schlier wurde das Vorgehen bei einem Brand im Schulgebäude geprobt.

Angenommen wurde bei der diesjährigen Übung, dass ein Feuer im Technikraum des Aufzugs nahe dem Haupteingang ausgebrochen sei. „Dadurch ist das ganze Gebäude verraucht“, kommentiert Thomas Jerg von der organisierenden Wehr in Baienfurt, der die Übung moderierte. 20 Schüler waren in verschiedenen Klassenräumen eingeschlossen, so das Übungsszenario. An den geöffneten Fenster riefen die Kinder um Hilfe und warteten darauf, über Leitern oder mithilfe des Sprungtuchs gerettet zu werden.

Benachbarte Wehren proben gemeinsam

Unterstützt wurden die hiesigen Feuerwehrleute auch von der benachbarten Wehr aus Baindt, die mit ihrer Drohne vor Ort war. Außerdem stellte die Feuerwehr aus Schlier die Wasserversorgung über die nahegelegene Ach sicher. Die Kameraden aus Weingarten stellte die Drehleiter und den Gerätewagen „Atemschutz“ zur Verfügung. Die DRK-Bereitschaft Baienfurt-Baindt war im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen.

Etwa 20 Minuten, nachdem die Fahrzeuge und Feuerwehrleute am Einsatzort eingetroffen waren, waren alle Kinder aus dem Gebäude befreit. Mit dem großen Ventilator wurde bereits das Gebäude entraucht und von der Weingartener Feuerwehr das Dach des Schulgebäudes gelöscht.