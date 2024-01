Die Feuerwehr Baienfurt ist am Freitagabend gegen 19 Uhr mit dem Stichwort Brand in Industrie- und Gewerbebau alarmiert worden. Bereits während der Anfahrt zum Einsatzort auf dem abgelegenen Industriegelände in der Niederbiegerstraße war das Feuer von der Straße aus sichtbar, heißt es im Bericht der Wehr.

Bei Ankunft hätten mehrere Zimmer in einem ehemaligen Verwaltungstrakt in voller Ausdehnung gebrannt.Sofort habe die Wehr einen Angriffstrupps unter Vornahme von zwei C-Rohren in den Innenangriff in das Innere des Gebäudes geschickt. Ein Sicherungstrupp zur Absicherung des Angriffstrupps wurde bereitgestellt.

Im Inneren vor allem abgelagerter Unrat und Holz gebrannt. Die eingeleiteten Brandbekämpfungsmaßnahmen zeigten schnell Erfolg. Nach etwa anderthalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Im Einsatz war die Feuerwehr Baienfurt mit 3 Fahrzeugen und 15 Feuerwehrangehörigen, darunter 2 Löschfahrzeuge. Ebenfalls am Einsatzort das DRK Baienfurt-Baindt mit der EGB, der Regelrettungsdienst mit einem RTW, sowie die Polizei.