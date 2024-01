Feuerwehr Baienfurt in der Neujahrsnacht gefordert

Baienfurt

Baienfurt / Lesedauer: 1 min

Die Angriffstrupps der Baienfurter Feuerwehr bekämpfen den Brand an Strohballenlager. (Foto: Philipp Meschenmoser/Feuerwehr Baienfurt )

An gleich zwei Stellen hat es am Morgen des 1. Januar gebrannt. Doch die Feuerwehrleute konnten die Ausbreitung der Flammen in beiden Fällen verhindern.

Veröffentlicht: 01.01.2024, 14:14 Von: sz