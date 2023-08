Baienfurt

Feier zur Restaurierung von Privatdenkmal in Briach

Baienfurt / Lesedauer: 1 min

Das für den im Ersten Weltkrieg gefallenen Anton Kling vor rund 100 Jahren auf dem Anwesen Kling in Briach errichtete private Denkmal ist als einzigartiges Kulturgut mit einem Zuschuss der Gemeinde sowie mit Spenden der Volksbank Bodensee–Oberschwaben und von Privatpersonen restauriert worden. Die Sicherung des Denkmals zur Erinnerung und Mahnung für die Zukunft wird in einer kleinen Feier am Donnerstag, 3.

Veröffentlicht: 01.08.2023, 12:20 Von: sz