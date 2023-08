Fahrzeuge stoßen in Baienfurt zusammen

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge an der Kreuzung der Bergatreuter mit der Baindter Straße ist am Montag kurz nach 10 Uhr ein Mann verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Eine 29–jährige Lkw–Fahrerin wollte an der Kreuzung von Baindt kommend nach links abbiegen. Dabei übersah sie den VW eines entgegenkommenden 60–Jährigen, der die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge erlitt der 60–Jährige leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Lkw als auch der VW, an denen Sachschaden in Höhe von insgesamt 8000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.