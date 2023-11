Fahrrad durch Feuer beschädigt

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag zwischen 18.15 Uhr und 18.45 Uhr ein Pedelec beschädigt, das auf dem Fahrradabstellplatz hinter dem Rathaus am Marktplatz abgestellt war. Das teilt die Polizei mit.

Ersten Erkenntnissen einer alarmierten Polizeistreife zufolge legten die Unbekannten Papierreste um das Fahrrad und zündeten diese an. Am Pedelec entstand durch das Feuer Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8036666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.