Baienfurt

Fahrer eines vermutlich rot lackierten Autos flüchtet nach Unfall

Baienfurt / Lesedauer: 1 min

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem ein Unbekannter am Dienstagvormittag in der Baindter Straße einen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro verursacht hat.

Veröffentlicht: 03.01.2024, 14:57 Von: sz