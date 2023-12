Explodierende Teilnehmerzahlen

Der SV Reute und die SG Baienfurt haben sich vor Anfragen nicht retten können. Bei ihren Junioren-Hallenturnieren sind jeweils über 100 Mannschaften am Start.

„Für viele weitere Interessenten blieb aus Kapazitäts- und Zeitgründen leider nur eine Absage“, berichtet der SV Reute von einer wahren Anmeldeflut für das große Junioren-Hallenturnier um den Thüga-Energie-Cup in der ersten Januarwoche vom 2. bis zum 5. Januar 2024. Beim viertägigen Budenzauber in der Durlesbachhalle Reute sind sage und schreibe 112 Juniorenteams am Start. Am Dienstag, 2. Januar, machen die D2-Junioren ab 8.30 Uhr den Anfang. Danach sind die D1-Junioren (ab 13 Uhr) und die B-Junioren (ab 17.30 Uhr) dran. Einen Tag später finden die Turnier der F2-Junioren (ab 8.30 Uhr), der F1-Junioren (ab 13 Uhr) sowie der C1-Junioren (ab 17.30 Uhr) statt. Am Donnerstag, 4. Januar, geht es dann mit den E-Junioren des Jahrgangs 2014 los. Start ist wie an den Vortagen auch um 8.30 Uhr. Ab 13 Uhr treten dann die E-Junioren des Jahrgangs 2013 gegeneinander an. Die C2-Junioren lassen den Ball ab 17.30 Uhr rollen. Den Abschluss am Freitag bilden dann die A-Junioren (ab 13 Uhr), zuvor sind ab 9 Uhr die Bambinis an der Reihe.

In Baienfurt machen die A- und B-Junioren den Anfang

Ein sechstägiges Hallenfußball-Spektakel bietet die SG Baienfurt in der Großsporthalle an. Vom 2. bis 7. Januar 2024 findet der diesjährige Hallenjugendcup mit 102 Mannschaften statt - den Wettbewerb veranstaltet die Jugendabteilung der SG bereits seit 20 Jahren. Ohne die Sponsoren und das Organisationsteam, so die Baienfurter, wäre das nicht möglich. Zum Start am 2. Januar spielen die B- Junioren (ab 11 Uhr) und die A-Junioren (ab 17 Uhr) ihre Turniersieger aus. In den nächsten Tagen folgen die C- Junioren (Mittwoch, 3. Januar, ab 9 Uhr), dann die Bambinis (Donnerstag, 4. Januar, ab 13 Uhr), sowie die D- (Freitag, 5. Januar, ab 9 Uhr), F- (Samstag, 6. Januar, ab 9 Uhr) und E- Junioren (Sonntag, 7. Januar, ab 9 Uhr). Der Ausrichter würde sich freuen, viele Zuschauer zu begrüßen. In der Baienfurter Großsporthalle werden unter anderem Teams des SC Pfullendorf, des VfB Friedrichshafen und des TSV Berg aktiv sein.