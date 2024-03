Erstmals eine FDP-Gemeinderatsliste für Baienfurt

Erstmals präsentieren die Liberalen den Wählerinnen und Wählern in Baienfurt einen Vorschlag für die kommende Wahl des Gemeinderats am 9. Juni. In der Listenaufstellung am 22. März im Baienfurter Gasthof Margaritas im Lindenhof nominierten die Freien Demokraten aus dem Landkreis Ravensburg ihre Kandidatinnen und Kandidaten für Baienfurt. Auf Listenplatz 1 kandidiert der Unternehmer und Besitzer eines Fitnessstudios, Klaus Kirsch, 52 Jahre. Die weiteren Kandidaten sind Johannes Rundel, 41 Jahre, Post- und Paketzusteller; David Heinzelmann, 20 Jahre, Student; und Ildiko Kirsch-Fischer, 40 Jahre, Unternehmerin.