Eine Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Eine leicht verletzte Person und rund 60.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch kurz nach 12 Uhr auf der B 30 ereignet hat. Das teilt die Polizei mit. Eine 21-Jährige verlor zwischen den Anschlussstellen Weingarten und Baindt auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Mercedes und kam nach rechts von der Straße ab. Dort überschlug sich der Wagen mehrmals und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 21-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde vom Abschleppdienst geborgen. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden.