Einbrecher wirft Tür von Getränkemarkt mit Gullydeckel ein

In einen Getränkemarkt in der Niederbieger Straße hat am frühen Donnerstagmorgen ein bislang unbekannter Täter eingebrochen. Der Unbekannte warf nach Angaben der Polizei zwischen 2.30 und 2.45 Uhr mit einem Gullydeckel eine Glastüre ein und gelangte so in das Objekt. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten und entwendete nach jetzigem Stand Bargeld und eine größere Menge Zigarettenstangen und -schachteln. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Einbruchs und bittet mögliche Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.