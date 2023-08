Doch ein Kreisverkehr am Hallenbad?

(ka) — Noch im September 2022 hatte der Baienfurter Gemeinderat einen Kreisverkehr in der Ortsdurchfahrt, beim Hallenbad, mit neun gegen acht Stimmen abgelehnt. Jetzt ist es denkbar, dass der Kreisverkehr doch verwirklicht wird. Zumindest kam das Gremium in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause überein, eine Planung in Auftrag zu geben.

Bei einem Bürgerworkshop im April dieses Jahres war ein Kreisverkehr an der Hallenbad–Kreuzung „stark befürwortet“ worden, steht in einem Arbeitspapier der Gemeindeverwaltung zu lesen. Positive Signale dazu kamen auch vom Regierungspräsidium Tübingen und von der Unteren Straßenbaubehörde beim Landratsamt, die beide einen Kreisverkehr für „durchaus umsetzbar“ halten und feststellten, auch im Blick auf den geplanten Radschnellweg, der durch die Ortsmitte führt, sei ein Kreisverkehr eine gute Lösung.

Gäbe es beim Hallenbad einen Kreisverkehr, fiele die dortige Ampel weg, der Verkehr würde rascher fließen.

Vor allem Bürgermeister Günter A.Binder setzte sich engagiert für den Kreisverkehr ein. Er diene auch dem CO 2–Abbau und lasse den Verkehr ruhiger laufen. „Wir bauen den Kreisverkehr heute noch nicht und morgen noch nicht, brauchen aber eine Planung“, sagte Binder. Dann könne man das Projekt bewerten.

Im Gemeinderat wurde das Thema erneut kontrovers diskutiert, ehe es doch eine klare Entscheidung für eine Planung gab. Gemeinderat Torsten Thoma (G+G) meinte, das Gremium solle darüber noch nicht abstimmen, auch wegen der Kosten. Christof Kapler (CDU) sprach sich aus gleichen Gründen gegen den Kreisverkehr aus, die Gemeinderäte Markus Hummel (FWV) und Rainer von Bank (FWV) votierten dafür. „Wir brauchen eine Planung und nicht nur eine Meinung“, konterte der Bürgermeister, eine Untersuchung, die dann bewertet werden müsse. Eines der Probleme: Der Platz am Hallenbad ist für einen Kreisverkehr ziemlich klein, nur etwa 26 Meter Durchmesser hätte der Kreisverkehr.

Der Gemeinderat fasste zum Kommunalen Verkehrskonzept eine Reihe weiterer Beschlüsse. So sollen, ehe Entscheidungen fallen, an mehreren Standorten der sogenannten Osttangente die Verkehrsströme gemessen werden, ebenso in der Friedhofstraße. Ob es in der Friedhofstraße eine Fahrradstraße geben soll, will man ebenfalls weiter untersuchen.